OPORTUNIDADES Brasilândia abre processo seletivo para contratações Processo será dividido em duas etapas

3 FEV 2020 - 14h:41 Por Redação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Obras de Brasilândia divulgou nesta segunda-feira (3), a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para cinco vagas: tratorista (duas vagas), operador de máquinas de retro escavadeira (uma vaga), operador de máquinas de Patrol (uma vaga) e cozinheiro (uma vaga). O salário para todos os cargos é de R$ 1.039 e nível de escolaridade é alfabetizado.

As inscrições são gratuitas e serão recebidas na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida Manoel Vicente, 1437 – saída para Três Lagoas e em frente ao Ginásio Municipal de Esportes, das 7h às 13h (MS), a partir do dia 4 e vai até o dia 11 de fevereiro.

O processo será dividido em duas etapas, sendo a primeira fase, será é a análise curricular que será feita pela comissão, na qual verificará o nível de escolaridade, conhecimentos específicos e experiência profissional devidamente comprovados.

Já na segunda etapa, será a prova prática que será a avaliação do candidato para os cargos de tratorista, operador de máquinas (patrol e retro escavadeira) na qual terá o intuito de avaliar o candidato em identificação, manuseio, o funcionamento, condução, operação e segurança das máquinas.

A primeira etapa vale 30 pontos e a segunda vale 70 pontos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% dos pontos em cada uma das duas etapas.

A relação dos candidatos inscritos será divulgada até o dia 13 de fevereiro no site da Prefeitura de Brasilândia na área de concursos processos seletivos e a prova prática será no dia 16 de fevereiro de 2020, às 7h (MS), na sede da Secretaria Municipal de Obras.

A lista classificatória preliminar junto com a pontuação individual de cada candidato será divulgada até o dia 18 de fevereiro, no site oficial da Prefeitura na ára concursos e processos seletivos.

Caso o candidato faça o questionamento da prova, deverá ser feito até 48 após a publicação da classificação preliminar. A lista definitiva sairá até o dia 20 de fevereiro.

O candidato aprovado e classificado será convocado, inicialmente por meio de contato telefônico, e em seguida através de documento enviado via e-mail e/ou correspondência via Correio. Não havendo retorno no período de 24 horas, o candidato não localizado ficará no final da lista.

A contratação será pelo prazo máximo de um ano, prorrogável por igual período e será vinculado à Secretaria Municipal de Obras ou Desenvolvimento Econômico. (Com informações da prefeitura de Brasilândia)

CONFIRA O EDITAL AQUI.