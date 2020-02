RECEPTAÇÃO Caminhão roubado é recuperado em Itaquiraí Motorista do caminhão roubado continua desaparecido

5 FEV 2020 - 07h:55 Por Danielle Leduc

Um caminhão roubado foi recuperado e o motorista preso pela Polícia Rodoviária Federal por receptação, nesta terça-feira (4), no município de Itaquiraí.

A polícia recebeu uma denúncia de que um caminhão de uma transportadora poderia ter sido roubado. O denunciante disse ter perdido contato com o motorista do caminhão e que o rastreamento do veículo indicava um lugar fora da rota, trafegando na rodovia BR-487, sentido Paraná ao Mato Grosso do Sul.

No local indicado, os policiais abordaram o condutor do veículo, 45 anos, que informou ter sido contratado por um casal para transportar o caminhão de Itaquiraí até Sete Quedas para carregar farinha e depois retornaria para Maringá (PR) pelo valor de R$500.

O homem foi preso por receptação e levado para a Policia Civil de Itaquiraí, junto com os veículos. O verdadeiro motorista ainda não foi localizado e um Boletim de Ocorrência foi efetuado na Polícia Civil de Rancharia (SP).