FISCALIZAÇÃO Carvoaria ilegal é fechada em Ribas do Rio Pardo Proprietária da carvoaria também foi multada em R$ 3,5 mil

26 FEV 2020 - 12h:00 Por Danielle Leduc

Uma carvoaria ilegal foi fechada pela Polícia Militar Ambiental de Bataguassu. A fiscalização do local foi realizada nesta terça-feira (25) no município de Ribas do Rio Pardo, no assentamento Mutum.

O estabelecimento funcionava sem licença ambiental com 17 fornos e a madeira utilizada era proveniente de madeira plantada da espécie eucalipto.

A proprietária, 62 anos de idade, residente no assentamento Mutum, foi autuada e multada em R$ 3.5 mil por funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental, cuja pena é de um a seis meses de detenção.