ENTREVISTA ‘CBN Eleições’ entrevista pré-candidatos à prefeitura Nomes que vão disputar as eleições deste ano mostram suas propostas e projetos

29 FEV 2020 - 12h:07 Por Guilherme Filho

Os pré-candidatos a prefeito da Capital participam a partir desta semana de uma séria de entrevistas na CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, iniciando assim o debate em torno de propostas para o futuro da cidade. A iniciativa vai contemplar, ao longo do mês de março, os pré-candidatos que já admitem disputar a prefeitura, inclusive o atual prefeito Marcos Marcello Trad (PSD).

Nas entrevistas, os pré-candidatos vão poder mostrar os principais pontos de suas plataformas, falar das alianças que eventualmente estejam construindo, das estratégias de campanha e de outros temas, sempre na condição ainda de pré-candidatos, respondendo perguntas dos jornalistas e da população. A partir desta série a CBN Campo Grande começa a preparar também a realização de um debate entre os candidatos, durante a campanha eleitoral já com o quadro de candidatos definido.

A proposta, segundo o diretor Executivo do Grupo RCN de Comunicação, Estevão Congro, “é iniciar o debate em torno de propostas, de ideias para o futuro da cidade, contribuindo para uma decisão do eleitor mais esclarecida e aprofundada”. Segundo ele, essa mesma iniciativa será tomada também nas cidades de Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba” assim que o quadro eleitoral de candidaturas estiver mais definido.

Em Campo Grande, as entrevistas serão realizadas no programa CBN Campo Grande, às terças e quintas-feiras, sempre as 9h30. O pré-candidato do PP, Esacheu Nascimento será o primeiro entrevistado no dia 3, seguido de Marcelo Bluma (PV) no dia 5.

Fechando a primeira quinzena, os candidatos deputado Marcio Fernandes (MDB) e Pedro Kemp (PT), nos dias 10 e 12, respectivamente. As perguntas serão formuladas pela equipe de jornalismo da CBN, mas também, haverá a participação das pessoas nas ruas, que terão a oportunidade de questionar os pré-candidatos.