DROGAS Cearense é preso com quase 70 kg de maconha em Sidrolândia Jovem receberia R$10 mil para levar as drogas para o Ceará

17 FEV 2020 - 16h:35 Por Redação

Um cearense de 21 anos foi preso, pela Polícia Militar Rodoviária, transportando 67,8 kg de maconha. O flagrante aconteceu, no sábado (15) durante fiscalização da Operação Hórus, na MS-162 em Sidrolândia.

Durante vistoria ao veículo foram encontrados 77 tabletes de maconha escondidos em baixo do banco. O condutor informou aos policiais que foi contratado no estado do Ceará para buscar o veículo com as drogas em Ponta Porã e que receberia R$ 10 mil pelo serviço.

O homem foi levado junto com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.