EDUCAÇÃO Confira dicas de cursos para fazer durante a quarentena Cursos online são a forma mais segura de continuar estudando diante a pandemia

24 MAR 2020 - 09h:21 Por Redação

Durante o período de isolamento social solicitado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), com o objetivo de diminuir a proliferação do coronavírus, muitas instituições estão disponibilizando cursos gratuitos a todos. São muitas opções de capacitações à distância para aproveitar o período em casa e se qualificar profissionalmente.

A equipe da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Juventude, levantou algumas opções disponíveis, entre elas o CIEE Saber Virtual e o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que visam a capacitação de jovens.

“Conforme as orientações do Governo do Estado foram suspensas todas as atividades externas com aglomeração de pessoas e contato direto. Sendo assim, o nosso programa Capacita Juventude também parou, mas nossos parceiros disponibilizam ambientes virtuais, como o CIEE. Nós já estávamos em processo inicial de criação de uma plataforma EAD para a SubJuventude, e com essas últimas mudanças intensificamos as tratativas com a Escolagov para finalizar o quanto antes e disponibilizar nossos cursos online para os jovens sul-mato-grossenses”, explica o subsecretário Estadual de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal.

Funcionários e servidores públicos continuam a jornada de trabalho em home office. As aulas estão suspensas tanto na rede municipal, estadual e universidades. Os cursos online são a forma mais segura de continuar estudando diante a pandemia do covid-19. Ressaltando que para não deixar os vestibulandos na mão, existem cursos preparatórios para o ENEM gratuitos e online com dicas resoluções de exercícios e informações.

De acordo com a supervisora do CIEE/MS, Aline Santos, a capacitação é 100% gratuita, online e com certificado. “É um programa de capacitação online no qual o estudante tem acesso a quatro trilhas e em cada trilha são organizados diversos conteúdos que vão auxiliá-los na inserção no mercado de trabalho. É muito importante que o estudante realize os cursos para que quando tudo isso passar e a gente ter a retomada do mercado, ele esteja preparado para assumir as vagas que com certeza surgirão”.

Cursos online disponíveis

FGV

A (Fundação Getúlio Vargas) liberou 55 cursos gratuitos para as áreas de Direito, Economia e Finanças, Educação, Marketing e Vendas, Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Sustentabilidade.

CIEE Saber Virtual

Nesse portal, é possível realizar 4 trilhas de conhecimento, com as seguintes temáticas: “Preparação para o Mundo do Trabalho”, “Lidando com a informática”, “Orientação e informação profissional” e “A comunicação e a matemática”.

Senai

17 cursos online estão liberados pelo serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A lista inclui: Economia Circular (disponível em idioma português e espanhol), Aperfeiçoamento Profissional do BIM, desvendando o blockchain, indústria 4.0 e empreendedorismo. Além desses, cursos transversais também são oferecidos nos temas: consumo consciente de energia, educação ambiental, finanças pessoais, fundamentos de logística, lógica de programação, metrologia, noções básicas de mecânica automotiva, propriedade intelectual, segurança no trabalho, tecnologias da informação e comunicação. As inscrições devem ser feitas pelo site.

USP

Na plataforma Coursera, é possível achar 17 cursos online disponibilizados pela Universidade de São Paulo (USP). Marketing, ciência da computação, design, biologia são algumas das áreas de estudo. Para acessar os links, basta ir ao site do Coursera e pesquisar por “Universidade de São Paulo”.

Udemy

A rede abriu mais de 400 cursos gratuitos para quem deseja aprender técnicas básicas de informática. De Excel a aulas mais complexas, como programação para crianças com ferramenta do MIT.

Enem Gratuito

O Curso Enem Gratuito tem tudo que você precisa: vídeo aulas de todas as matérias, documentários sobre atualidades e guia de profissões aqui no nosso canal.

Senado Federal

Os cursos oferecidos pelo Senado visam fazer com que os cidadãos entendam conceitos da Legislação e de seus próprios direitos

(Com informações do Portal MS)