CORONAVÍRUS Confirmadas mais duas mortes por Covid-19 no Brasil Pacientes eram idosos e tiveram contato com pessoas que viajaram para o exterior

18 MAR 2020 - 15h:35 Por Valdecir Cremon

A operadora de saúde Prevent Senior, de São Paulo (SP), confirmou nesta quarta-feira (18), a morte de mais duas pessoas em razão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Tratam-se de dois idosos de 65 e 80 anos — não há detalhes se eram homens ou mulheres. A informação foi confirmada pela Secretaria estadual de Saúde.

Segundo a operadora, os dois estavam internados no Hospital Sancta Maggiore, no bairro do Paraíso, o mesmo onde houve o primeiro óbito, no domingo. Não há informações sobre o modo como eles contraíram o coronavírus.

No Rio de Janeiro há duas mortes sob investigação por suspeita de coronavírus. Um dos casos é de um paciente de 69 anos, que estava internado em um hospital particular de Niterói e morreu na noite de terça-feira (17). Ele apresentou quadro de choque séptico e pneumonia.

O paciente teve contato com um enteado que retornou dos Estados Unidos, na semana passada.

A outra morte é de uma mulher de 63 anos que teve sintomas compatíveis à Covid-19 - febre, tosse e problemas respiratórios. Ela também morreu na terça-feira, no município de Miguel Pereira (RJ). Conforme a Prefeitura do Município, a mulher trabalhava na Capital. A patroa dela teria chegado da Itália e testado positivo para a doença.

O primeiro paciente morto em razão do novo coronavírus no Brasil foi um aposentado de 62 anos, que morava em São Paulo (SP) e não tinha histórico de viagem ao exterior. Segundo a Secretaria de Saúde, o paciente contraiu o vírus por meio de transmissão comunitária — quando não se sabe a origem da infecção.