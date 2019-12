RECESSO > ATIVIDADES VOLTAM DIA 3 DE FEVEREIR Congresso aprova LOA de 2020 e entra em recesso Parlamentares aumentam investimentos e diminuem fundo eleitoral

21 DEZ 2019 - 13h:03 Por Márcia Paravizzi

Congresso Nacional aprovou o Orçamento de 2020 no valor de R$ 3,6 trilhões. O texto, que detalha todos os gastos para o ano que vem, estabelece um salário mínimo de R$ 1.031 (sem reajuste real) e reserva R$ 2 bilhões para o Fundo Eleitoral.

O déficit nas contas públicas pode chegar a R$ 124 bilhões. Pressionados pela sociedade, deputados e senadores recuaram quanto à ideia de aumentar os recursos para campanha eleitoral para cerca de R$ 4 bilhões. A proposta prevê R$ 125,6 bilhões para a Saúde.

A despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino será de R$ 95 bilhões, e o Bolsa Família contará com R$ 29,5 bilhões. Para o seguro-desemprego estão previstos R$ 40,6 bilhões. Para a segurança pública, a proposta destina R$ 13,9 bilhões.

A Câmara dos Deputados ficará com R$ 6,2 bilhões e o Senado Federal com R$ 4,5 bilhões. A matéria vai para sanção presidencial. Mato Grosso do Sul vai receber R$ 104,304 milhões no ano que vem, valor referente às emendas parlamentares individuais ao Orçamento da União. Projetos e obras do Estado ainda podem ganhar mais R$ 71,04 milhões de repasse do governo federal.

Um dia após a votação do Orçamento, o presidente Jair Bolsonaro criticou o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões aprovado pelo Congresso, proposta sugerida pela equipe econômica do ministério da Economia. Bolsonaro sugeriu que pode vetar a proposta, mesmo depois de os parlamentares terem desistido da ideia de inflar o fundão para R$ 3,8 bilhões e deixar o fundo de financiamento das campanhas com R$ 2 bilhões. Bolsonaro explicou que não irá apoiar quem “quer fazer material caro”.