PAUTA FISCAL Consumidor paga mais imposto na gasolina Valor mais baixo é encontrado na Capital chega a R$ 3,79

9 MAI 2020 - 09h:34 Por Marcus Moura

Você sabia que os consumidores pagam o ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis em Campo Grande com um preço maior do que o é cobrado nas bombas? A pauta fiscal considera que o preço médio da gasolina no Estado é de R$ 4,24, do etanol R$ 3,21 e do diesel 3,46, porém, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo), os combustíveis são comercializados a valores mais baixos na Capital.

O valor mais baixo encontrado na Capital chega a R$ 3,79. Já no etanol, o preço mais em conta registrado foi de R$ 2,84 e o diesel R$ 3,02. Segundo o primeiro secretário da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Roberto Oshiro, o governo poderia fazer a pesquisa para compor a pauta fiscal com menor intervalo de tempo.

“Hoje é feito de 15 em 15 dias, porém o governo sabe todos os dias o preço que é cobrado nas bombas. O consumidor sai perdendo da maneira atual”, disse. Na esfera federal, o governo ainda não decidiu se aumentará a contribuição da CIDE (Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico) sobre a gasolina. A medida, que seria para incentivar o consumo de etanol, deixaria o litro do combustível R$ 0,20 centavos mais caros.