ENTREVISTA Controle de gastos e equilíbrio das contas garantiram os investimentos Obras vão prosseguir porque o Estado não abriu mão da austeridade, avalia Reinaldo em entrevista ao grupo RCN

29 AGO 2020 - 11h:10 Por Beatriz Magalhães

Em comemoração aos 121º anos de Campo Grande, o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi entrevistado na rádio CBN, com transmissão ao vivo para as cidades da Costa Leste por meio das emissoras do grupo RCN de Comunicação em Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba. Ao falar ao jornalista Ginez Cesar, o Governador do Estado comemorou o aniversário da Capital, comentou sobre as obras realizadas não apenas em Campo Grande mas em todo Mato Grosso do Sul. Confira os principais trechos dessa conversa:

Na véspera do aniversário da cidade, como o senhor vê e convive com essa Campo Grande de 121 anos e que sentimentos a cidade desperta no senhor?

Reinaldo Azambuja Campo Grande é uma cidade apaixonante para todos nós. Eu sou campo-grandense, nasci e estudei aqui e vemos hoje, Campo Grande como uma das cidades mais pujantes do país. É uma capital que desperta em todos nós o orgulho de viver aqui. Uma cidade que está gerando oportunidades. Acho que essa grande parceria que construímos nos últimos anos, levou a execução de obras estruturantes e podemos citar a revitalização da 14 de julho como exemplo.

Hoje, em Campo Grande, as vias têm maior fluxo, todas sendo revitalizadas em uma parceria entre prefeitura e Governo do Estado.

Além de ações como entrega do hospital do trauma, agora em dezembro teremos a entrega do hospital do câncer com sete pavimentos. Executamos um novo anexo do hospital regional, ampliação de leitos para suportar esse difícil momento da pandemia. Vivemos um momento extremamente difícil, é muita demanda por leito, mais 300 óbitos só em Campo Grande, e temos uma palavra de solidariedade para as famílias que perderam um ente querido. Isso é muito triste para Mato Grosso do Sul e para Campo Grande.



O senhor tem conseguido manter as obras em andamento, não só na Capital como em outras regiões do Estado, mesmo com a pandemia?

Reinaldo Azambuja Se não tivéssemos tomado medidas austeras de reforma administrativa, reforma previdenciária, teto de gastos, encolher o tamanho da máquina pública, não sobraria nada para fazer investimento e hoje Mato Grosso do Sul é o estado que projeta o maior crescimento do PIB no ano que vem.

Os investimentos estão em todos os municípios. Em Três Lagoas tem investimento do Governo do Estado, assim como em Paranaíba, Aparecida do Taboado, e aqui na Capital com hospitais sendo edificados e ampliados, além de outros investimentos.

O Governo Presente está continuando e eu posso dizer que até o final de 2022 nós vamos fechar os R$ 4 bilhões de investimento nessas áreas essenciais que são as áreas de saúde, infraestrutura, segurança pública, área desportiva. O Governo conseguiu montar uma estrutura que capacita a fazermos investimentos nas 79 cidades do Estado.

Governador, com essa perspectiva positiva para 2021, em relação ao crescimento do PIB, uma projeção de 2,7% na produção de riquezas aqui no Estado, qual o olhar do Governo para Mato Grosso do Sul, para fazer com que essa projeção se concretize?

Reinaldo Azambuja Acho que primeiro devemos consolidar essa projeção para 2021. Mato Grosso do Sul é fruto além da agropecuária, que claro, contribui muito, mas também de uma agroindústria organizada, que soube se estabelecer e buscar mercados; o setor do Comércio e Serviços extremamente organizado e forte, o que leva a um PIB positivo.

Essa projeção de 2,7%, que eu espero que a gente aumente. A perspectiva que eu vejo pela frente dos investimentos públicos, do setor privado, que nós temos muita coisa boa que vai acontecer em Mato Grosso do Sul para este próximo ano.

Os investimentos públicos, o fortalecimento do setor produtivo, a organização da indústria do comércio do Setor de Serviços é a projeção que eu acho que vai se consolidar. Nós vamos fazer de tudo para que realmente Mato Grosso do Sul possa ser o primeiro. Já somos o terceiro na geração positiva de empregos mesmo na pandemia, isso é outro ganho.

No caso de Campo Grande o senhor tem admitido uma aliança com o atual o prefeito. Essa parceria já está concretizada?

Reinaldo Azambuja Primeiro que temos uma boa sintonia de trabalho. Todos os investimentos que falei só foram possíveis porque teve uma sintonia da equipe da prefeitura com a equipe do governo do estado. Politicamente eu o defendo, esse é um posicionamento pessoal, mas que o partido também comece a entender isso, que o melhor caminho do PSDB é um apoio à reeleição do atual prefeito Marcos Trad.

Assim como na Capital, estamos hoje percorrendo os municípios, dialogando com os aliados. Não queremos um partido uno, aqui estamos apoiando um prefeito que não é do nosso partido, mas que merece todo o nosso trabalho e eu acho que o diretório municipal vai consolidar essa aliança. Esse dever é do diretório, eu tenho meu posicionamento pessoal, mas eu respeito o meu partido e as opiniões da executiva municipal.

Sendo o Governo responsável por muitas obras em Campo Grande, o senhor se sente “prefeito” da Capital?

Reinaldo Azambuja Me sinto parceiro da Capital. O prefeito está cumprindo o seu papel. Essa parceria precisa de diálogo e soubemos fazer isso.

O dinheiro, seja ele estadual, municipal ou federal é dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos, e precisa ser bem administrado, se não o governo apenas paga folha e não faz mais nada.

Qual sua leitura sobre a atuação da gestão da Capital nas ações contra a covid-19?

Reinaldo Azambuja Primeiro que somos solidários a todas as pessoas que perderam a vida aqui no Estado e também a todas as famílias, principalmente. Isso é triste, é uma doença traiçoeira, nós perdemos amigos. O isolamento é o melhor remédio. O crescimento de casos em aconteceu por que o isolamento foi flexibilizado.

Graças a Deus conseguimos ter leitos disponíveis, não faltou medicamentos e nem profissionais de saúde.

Acho que podemos ampliar o isolamento, ter uma curva descendente, diminuir o fluxo, principalmente na Capital, como aconteceu em alguns municípios. Vigilância total, controle dos equipamentos e insumos necessários para a proteção dos profissionais de saúde.