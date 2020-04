BENEFÍCIOS Controle financeiro pode fazer toda diferença na hora de vencer a crise Vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade afirma que é preciso aproveitar todas as facilidade oferecidas pelo governo

26 ABR 2020

pandemia tem causado crises em todos os setores, principalmente no comércio. Taxas, pagamentos, adiamentos, isenções e até adequações trabalhistas. Em entrevista ao jornalista Ginez Cezar, na rádio CBN Campo Grande, o vice-presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul, Ruberlei Bulgarelli orienta empresários a se adequar e aproveitar os benefícios oferecidos e principalmente como não se perder no meio de tantas informações.

Nesse momento, cada empresário enxerga de alguma forma tudo o que está acontecendo. A situação é um grande desafio para as empresas e como isso, como controlar gastos neste momento?

RUBERLeI Nós estamos vivenciando um período que não tem precedente na história no Brasil e acho que nem do mundo e os empresários estão sofrendo muito com relação ao isolamento e, muitos estão desesperados, buscando alternativas para poder sobreviver a esse momento. Precisamos mudar algumas coisas dentro das nossas empresas para passar por esse período de ausência de receita. Dados divulgados pelo Sebrae mostram que as empresas perderam em torno de 75% de sua receita. Estamos vivenciando uma retomada na abertura dessas atividades, mas esse período de março até agora tem sido difícil, já que a maioria são micro e pequenas empresas, sem muita reserva financeira, e por isso o primeiro passo a ser tomado é ter um controle muito apurado dos seus gastos, por que eles continuam. O empresário precisa ter controle financeiros, que nada mais é que o conhecimento de tudo que se tem de gasto na empresa, fazendo uma análise minuciosa, visando eliminar aquilo que pode de gasto, neste momento, e buscar reduzir aquilo que não der de eliminar, pela economia ou pela negociação.

Ruberli, quem está no simples Nacional, por exemplo, consegue prorrogar a data de vencimento, ou está acumulando para depois?

RUBERLeI O Governo Federal, principalmente, vem flexibilizando algumas questões tributárias e trabalhistas para que as empresas tenham folego neste período que não têm caixa. Os vencimentos do Simples Nacional, como citado de abril, maio e junho foram postergados para outubro, novembro e dezembro. O programa tem incluso no seu valor tributos federais, estaduais e municipais e, dependendo das atividades da empresa, essa postergação para o final do ano é dos tributos federais. Já os municipais e estaduais foram postergados para julho, agosto e setembro. No momento em que isso é informado para o Governo é indicar a opção de parcelamento desses tributos, mas o sistema já está adequando a isso e obviamente cada empresário precisa alinhar essa situação com seu contador.Além do Simples Nacional, houve uma flexibilização do pagamento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço sobre a folha de pagamento. O FGTS desses meses que mencionamos poderão ser pagos a partir de julho, de forma parcelada em até seis vezes. E tanto o Simples Nacional quanto o FGTS não vão apresentar incidência de nenhum tipo de juros ou correção durante este período.

No ponto de vista do empresário que está preocupado e tenso com toda a situação, como que ele pode se organizar, sabendo que a partir de julho terá o compromisso do mês junto ao que foi adiado?

RUBERLeI Esse é um alerta que sempre fazemos aos empresários em razão desse acumulo, que será um problema, por que apesar de termos esse período sem receita.

Quando a receita voltar não será como foi antes da crise, o empresário não vai ter recuperado o que deixou de vender agora. Ele vai, se conseguir, vender aquilo que vendia antes da crise, então é preciso ter consciência que essas postergações vão gerar um aumento de saída de dinheiro nos vencimentos, justamente por conta da sobreposição do que está sendo postergado agora. É preciso ter consciência que os tributos serão pagos de maneira acumulada, por isso é preciso se planejar. Estamos falando de falta de opção de pagar agora, então não há outra alternativa a não ser aproveitar essa condição oferecida pelo Governo. A recomendação é aproveitar, desde que o empresário não tenha uma reserva financeira condizente com o momento que estamos. Nós não sabemos quando essa crise vai durar. Estamos vivenciando o anuncio de retomada na abertura das atividades, de quase todas, mas de fato não temos certeza da duração da crise, então pode ser que haja essa retomada hoje e um novo bloqueio amanhã. Mas como a maioria dessas empresas não têm caixa para arcar com as dívidas, não há alternativa para elas se não a postergação.

Para os empresários que acabaram de abrir uma empresa e ainda estão perdidos nesse cenário, qual o primeiro passo?

RUBERLeI O primeiro passo é procurar um profissional de contabilidade. Toda empresa tem um profissional de contabilidade que o assessora e nós, nesse período, não paramos e nem tivemos condição, embora não estejamos listados dentro das atividades essenciais nós não temos a condição de ficar em casa. Assim como todo mundo, nós tomamos as devidas precauções de medidas de segurança, mas a demanda aumentou. A maioria dos prazos que temos junto ao poder público para entregar informações e recolhimentos não foram suspensos e essa demanda da informação tem exigido muito dos profissionais da contabilidade, justamente porque foram inúmeras normas em todo esse período, emanadas pelos três poderes e por isso o micro e pequeno empresário precisa do profissional.

Vivemos um momento onde a visão do empresário em geral está curta, não consegue enxergar muito quando a situação vai melhorar. Qual deve ser o ponto chave de decisão de quando buscar ou não um financiamento?

RUBERLeI O ponto chave da decisão é se ele tem dinheiro para arcar com seus compromissos. Hoje o pensamento é de desespero e se o empresário deixar acumular o custo para ele pode ser terrível, e talvez não aguente passar por essa crise. Nós aconselhamos, como já dito, uma revisão dos gatos, eliminação e redução daquilo que for possível. Como é possível fazer uma avaliação de qual a melhor opção no mercado financeiro, primeiro é preciso encontrar uma linha de financiamento que tem maior prazo e carência possível, por que não adianta buscar uma linha de crédito hoje para pagar no próximo mês. Faça uma pesquisa e veja em qual será mais vantajosa.