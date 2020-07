RECURSO Crédito de R$ 204 mi já está disponível para contratação

4 JUL 2020 - 11h:05 Por Marcus Moura

Quase 60 dias após ser anunciada pelo CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), os R$ 204 milhões para as linhas de crédito emergencial destinadas a empresas não rurais já estão disponíveis no Banco do Banco, segundo anunciado na quarta-feira (1) em evento promovido pela Fiems, Sebrae/MS, Faems e Banco do Brasil. Além desse Capital, o Governo Federal prevê liberar R$ 3,7 bilhões para cerca de 180 mil clientes de todo o Brasil, via Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Os recursos poderão ser utilizados para custearem despesas como o salário dos funcionários e a conta de luz, mas de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e presidente do CEIF, Jaime Verruck, o empresário também precisa pensar em investimentos. “É óbvio que o empresário tem demandas urgentes, porém este recurso também deve ser investido como, por exemplo, na contratação de serviço de delivery, ampliação do atendimento online entre outros”, ressalta.

O superintendente do Banco do Brasil, Sandro Grando, declarou que, com as linhas de crédito e apoio das entidades empresariais, Mato Grosso do Sul conseguirá manter o desenvolvimento e empregos.

Grando explica que, no caso do BB FCO - Capital de Giro Emergencial Covid-19, a taxa de juros é de 2,5% ao ano, 24 meses para pagamento e carência até dezembro de 2020, com teto de R$ 100 mil por contratante. “No caso do Pronampe, linha de crédito criada pelo Governo Federal em maio para auxiliar empresários de pequeno porte durante a pandemia do novo coronavírus, a liberação dos recursos terá como prioridade empresas que declararam à Receita Federal faturamento de até R$ 360 mil em 2019. O valor contratado poderá ser dividido em até 36 parcelas e a taxa de juros anual máxima será igual à taxa Selic (atualmente em 3% ao ano), acrescida de 1,25%”, finaliza.