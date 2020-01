SAúDE Dados revelam aumento de empregos na área farmacêutica No Brasil, são mais de 221 mil profissionais que atuam em diversos segmentos

24 JAN 2020 - 12h:13 Por Thais Cintra/CBN - Com assessoria do CRF e CFF

Os farmacêuticos vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e a profissão está entre as dez com as maiores taxas de ocupação do Brasil. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) da Secretaria do Trabalho, referentes ao primeiro trimestre de 2019, a profissão foi a segunda de nível superior que mais gerou novos empregos com carteira assinada no país nesse período. Em 2018, a Farmácia já havia se destacado por se manter na terceira colocação no ranking.

Importante ressaltar que no dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Farmacêutico. Segundo a conselheira federal de farmácia, Márcia Saldanha, a campanha traz como tema, o amor dos farmacêuticos pela profissão, no qual 221,2 mil profissionais atuam em 160,6 mil empresas e estabelecimentos da área farmacêutica do país. Outras informações sobre as áreas de trabalho onde o farmacêutico pode atuar, estão disponíveis no site do Conselho Federal de Farmácia. A matéria completa com os representantes do Conselho Federal e Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, você confere no link abaixo: