CORONAVÍRUS Decreto oficializa Vale Renda de R$ 240 por três meses Parcelas de R$ 180 serão pagas normalmente no dia 22 de abril para 30 mil

31 MAR 2020 - 08h:53 Por Redação

O decreto 15.405 publicado no Diário Oficial do Estado (DOE/MS) desta terça (31) e assinado pelo governador, Reinaldo Azambuja, determina o pagamento de R$ 60 adicionais ao benefício regular do Vale Renda, nos próximos três meses, para aqueles beneficiários com dependentes matriculados na Rede Estadual de Ensino, conforme o governador anunciou na tarde de ontem.

Os recursos, segundo especifica o decreto, são oriundos da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho). “Essa é mais uma ação do Governo do Estado que garante mais tranquilidade para as famílias sul-mato-grossenses nesse momento atípico em que vivemos. Em momentos como este é que vemos com mais clareza a importância da política de assistência social em nossa sociedade. Em Mato Grosso do Sul esse olhar com as famílias mais vulneráveis é uma realidade”, pontuou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

A secretária explica ainda que as parcelas de R$ 180 serão pagas normalmente no dia 22 de abril para 30 mil famílias. No dia 30 de abril aproximadamente nove mil famílias receberão o adicional de R$ 60, superando a marca de meio milhão na economia de 79 municípios de MS. Nos demais meses, o complemento será pago junto com a parcela totalizando R$ 240,00.

Vale Renda

O Vale Renda é um programa gerenciado pela Superintendência de Benefícios Sociais da Sedhast, que tem o objetivo de desenvolver ações voltadas para as famílias sul-mato-grossenses em situação de vulnerabilidade socioeconômica. (Com informações do Portal MS)