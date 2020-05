SAúDE MENTAL Distanciamento pode servir para autoconhecimento Muitas pessoas têm encontrado a força e ânimo na fé

9 MAI 2020 - 10h:05 Por Talita Matsushita

Em tempos de pandemia, há quem se esqueceu da saúde mental. Comportamentos exagerados como, por exemplo, compras para estoques acima do que é necessário desencadeia no psicológico, conforme especialistas, situações ameaçadoras. A ameaça, seja real ou imaginária ativa funções no sistema nervoso, fazendo com que o coração aumente a frequência respiratória e altera os músculos como se o corpo estivesse se preparando para uma luta.

De acordo com a psicóloga Cristiane Buso, esse comportamento por se tornar crônico, afetando o sistema imunológico. “É preciso filtrar o fluxo de informações, uma das dicas é sair de grupos em redes sociais, esquecer fake news, vídeos e piadas. Para aqueles que veem muita TV, onde sempre tem muita informação, desligue um pouco”, orientou. Outra questão, é usar o momento para fazer atividades que lhe dão prazer e descobrir quais são estas atividades também pode ser uma boa alternativa. “A gente ouve muitas pessoas falarem leia, veja séries ou filmes, mas, às vezes, isso não me traz prazer. Não adianta forçar a pessoa a produzir, isso só aumenta a tensão, estresse, adrenalina, cortisol e vai afetar meu sistema psicológico”, aponta.

A dica da psicóloga é fazer exercícios de relaxamento, além disso, tentar manter uma rotina. Caso isso não ajude, ela orienta a procurar atendimento psicológico. “Agora não é hora de negligenciar sua saúde mental. Fiquem tranquilos e façam o que dê prazer”, disse.

ÂNIMO NA FÉ

Muitas pessoas têm encontrado a força e ânimo na fé. Diversas igrejas em Paranaíba estão com atendimento via telefone para pessoas que queiram e necessitem de orientação espiritual. Conforme o pastor Diego, da Primeira Igreja Batista, o trabalho tem sido desenvolvido juntamente com as famílias, para que elas permaneçam unidas e prosperando para poder ajudar umas às outras. “A fé é necessária em qualquer momento da nossa vida e em momentos de incerteza a fé se torna urgente, por que a pessoa pode desesperar sua existência na terra”, pontuou.