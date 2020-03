CORONAVÍRUS OMS desaconselha uso de Ibuprofeno por pacientes Parecetamol seria a droga mais indicada, segundo a entidade

17 MAR 2020 - 11h:33 Por Valdecir Cremon

A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomendou que pessoas com possíveis sintomas de contaminação por coronavírus não usem medicamento com o composto ibuprofeno. O alerta foi feito nesta terça-feira (17)

"Recomendamos paracetamol, e não ibuprofeno, em automedicação", declarou um dos porta-vozes da organização, Christian Lindmeier.

A recomendação surgiu depois que o ministro da Saúde francês alertou, no sábado (14), contra o uso da substância, que é encontrada em anti-inflamatórios. A orientação segue publicação de uma pesquisa que sugere que pacientes com diabetes e hipertensão que eram tratados com ibuprofeno tinham mais riscos de desenvolver quadros severos da doença.

Além do ibuprofeno, os especialistas também não recomendam o uso de aspirina e corticoides.

Um artigo publicado pela revista científica The Lancet, divulgado no dia 11 de março, revelou que três estudos feitos em doentes infectados com o novo coronavírus evidenciaram que a classe de anti-inflamatórios não esteroides (conhecidos como AINE’s) aumenta a expressão de enzimas conversoras de angiotensina 2 (ACE2), receptores que existem em células epiteliais dos pulmões, intestinos, rins e vasos sanguíneos, e aos quais o SARS-CoV-2 se liga para infectar o organismo humano.

Outro fato apresentado pelos autores do artigo é que o uso de medicamentos da classe AINE, como iboprufeno, e medicamentos à base de cortisona podem afetar a capacidade de reação do sistema imunitário, responsável por combater o vírus do coronavírus.

O Ministério da Saúde do Brasil ainda não se posicionou sobre a orientação.