CONCURSO Editais dos concursos da PM e CBM são publicados no Diário Oficial Primeiro edital traz a homologação do resultado da análise dos documentos

24 MAR 2020 - 11h:22 Por Redação

Na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial do Estado, o governo tornou público novos editais referentes aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

O primeiro edital traz a homologação do resultado da análise dos documentos, bem como, a matrícula no CFSD/PMMS (Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), a contar de 20 de março de 2020.

Em relação ao concurso do Corpo de Bombeiros, foram publicadas convocações, em quarta chamada e na condição subjudice, para a realização de matrícula nos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde e de Soldados.

Os candidatos deverão apresentar-se nas datas e horários previstos nos editais, com antecedência de 30 minutos, na Diretoria de Pessoal – Quartel do Comando Geral do CBMMS, que está localizada na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, nº 376 – Jardim América.

Para conferir os editais completos e as documentações necessárias, acesse a edição nº 10.126 do Diário Oficial do Estado, páginas 44 a 52. (Com inofrmações do Portal MS)