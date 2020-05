AÇÕES Eduardo Rocha destina emenda para Coronel Sapucaia Verba tem destino a Saúde, para combater coronavírus e outras necessidades

13 MAI 2020 - 13h:41 Por Da redação

Com o objetivo de auxiliar no combate ao coronavíus e outras necessidades do município, o deputado estadual Eduardo Rocha, mais votado no último pleito, em Coronel Sapucaia, destinou a maior emenda para a localidade, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), por meio de emenda parlamentar

Toda esta liberação, feita e paga pelo governo do Estado, já foi concluída. O processo de definição pra onde seria e no que utilizariam, contou com a participação e reivindicação também dos vereadores Joalmir de Oliveira, Maria Eloir Flores e Patrick Pereira, o Patrick da Contact, como do prefeito Rudi Paetzold.

Segundo o parlamentar estadual, primeiro vice-presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), já era previsto que a saúde teria prioridade em suas emendas, mas até o ano passado não se imaginava que um problema tão grave apareceria.

“A saúde sempre foi prioridade para nós, mas ao surgir o coronavírus, se tornou ainda mais primordial, pois não se sabe muita coisa sobre a doença e muito menos sua cura. Então reforçamos a necessidade de ajudar nesta área”, destacou Eduardo Rocha.

“Sou muito grato pela parceria dos vereadores Patrick, Joalmir e Maria Eloir, assim como do prefeito Rudi, e também pela disposição do governo do Estado em pagar rapidamente, tamanha a situação urgente que todos vivemos”, concluiu o deputado estadual Eduardo Rocha.