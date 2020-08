COVID-19 Eduardo Rocha pede um minuto de silêncio pelas mais de 100 mil mortes Solicitação, segundo deputado, foi para demonstrar solidariedade às famílias que perderam seus entes

12 AGO 2020 - 09h:13 Por Da redação

Durante sessão remota nesta terça-feira (11), o deputado estadual Eduardo Rocha, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, pediu e foi amplamente atendido por seus amigos deputados, que fizessem um minuto de silêncio em pesar as mais de 100 mil mortes no Brasil, em decorrência do coronavírus.

Este número, infelizmente, foi alcançado desde o último sábado. A solicitação, segundo disse o parlamentar, também tem o sentido de demonstrar total solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos para esta enfermidade que abala o mundo.

Para Eduardo Rocha, infelizmente os números só aumentam e é importante lembrarmos e deixarmos nossas condolências aos que perderam familiares. ?Neste momento de muita dor, expressamos nossa solidariedade às famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos. Que Deus nos proteja?, disse o deputado Eduardo Rocha.

Em Mato Grosso do Sul, segundo informações da assessoria de comunicação do executivo estadual, em atualização nesta terça-feira, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 32.562.

Destes casos confirmados, 4.747 estão em isolamento domiciliar, 26.764 estão sem sintomas e já estão recuperados e 507 estão internados. Cinco pacientes internados são procedentes de fora do Estado. Com relação aos óbitos, o Estado passa a registrar 544 mortes pela doença.

?Estamos vivendo uma situação inimaginável. Então se me permitem, peço que quem puder, tiver esta possibilidade, fique em casa e se não for possível, ao sair, tome todos os cuidados necessários, como utilização da máscara, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Além de pedir proteção a Deus é isso que podemos fazer. Vamos nos cuidar amigos. Em breve tudo isso vai passar", finalizou Eduardo Rocha.