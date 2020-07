EXAME Eduardo Rocha testa negativo para a Covid-19 Casa de Leis iniciou testes nos deputados e seus colaboradores presenciais

8 JUL 2020 - 11h:22 Por Da redação

O deputado estadual Eduardo Rocha testou negativo para o coronavírus, após averiguação feita na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). A iniciativa, com o intuito de testar os parlamentares e os colaboradores que estão atuando de forma presencial, se deu início nessa terça, quando o deputado fez seu exame.

Ele recebeu seu resultado e ficou feliz, mas alerta para ninguém dar trégua e esquecer dos cuidados. “Sem dúvida fique feliz e aliviado, mas isso não significa que os cuidados necessários irão acabar. O vírus está em nosso meio e temos que nos cuidar. Fazer o teste é uma forma de saber como estamos e caso estejamos com o vírus, se cuidar e não transmitir para outras pessoas. A prevenção é o melhor remédio”, afirmou Eduardo Rocha.

Os exames realizados na Casa de Leis foram anunciados pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa, na semana passada, onde deixou claro que a ideia é do parlamentar Zé Teixeira, 1º secretário.

Os testes serão feitos de forma escalonada e organizada, para evitar aglomerações, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. A previsão é que 400 testes sejam feitos nesta semana, em dois turnos, juntamente com acompanhamento do corpo médico da Assembleia Legislativa.

Eduardo Rocha, primeiro vice-presidente da ALEMS enfatizou ainda que a ideia é muito válida. “Toda forma de precaução é bem vinda e como disse no dia que foi anunciado que seriam feitos os exames, a mesa diretora da Casa de Leis está de parabéns”.

“Esta foi uma ótima ideia e sem dúvida deixará todos mais tranquilos para estarem vindo e desenvolvendo os trabalhos. Estamos em um momento inimaginável, mas não se pode parar, então vamos nos cuidar e fazer a testagem”, concluiu o parlamentar.