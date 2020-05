OPERAÇÕES Em quatro meses, traficantes perdem R$ 40 milhões Operações foram deflagradas pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária

9 MAI 2020 - 09h:13 Por Redação

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apreendeu 37,6 toneladas de drogas no primeiro quadrimestre de 2020. As operações foram deflagradas pelo (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), responsável pelo monitoramento de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais e que resultou na interceptação de carregamentos no Estado. As apreensões resultaram em prejuízo estimado em R$ 40 milhões às organizações criminosas.

Conforme o balanço da PMR, as apreensões realizadas nos primeiros meses do ano, resultaram no registro de 93 flagrantes e na apreensão de 72 veículos, dentre eles oito caminhões e três motocicletas. Cerca de 99% da droga apreendida nestes veículos era maconha e seus derivados. 129 pessoas foram encaminhadas para o sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas, dos quais 73,6 % são homens.