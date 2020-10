ELEIÇÕES 2020 Emissoras do Grupo RCN iniciam entrevistas com candidatos a prefeito Em Campo Grande e Três Lagoas, candidatos têm a oportunidade de mostrar suas propostas ao eleitores

24 OUT 2020 - 07h:10 Por Guilherme Filho

As emissoras do Grupo RCN estão iniciando, entrevistas sobre propostas dos candidatos a prefeito. Todos foram convidados e confirmaram presença nas cidades de Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba e Aparecida do Taboado. Em cada uma delas as entrevistas oferecem aos candidatos a oportunidade de detalharem suas propostas, de responderem e esclarecerem dúvidas a respeito dos mais diferentes temas. “O que pretendemos com essas iniciativas, respeitando as particularidades de cada cidade, é garantir a todos que nos acompanham nas rádios, nas redes sociais, no site ou no jornal do grupo, a oportunidade de conhecerem em detalhes as propostas. É nosso compromisso informar com qualidade e, no caso das eleições, contribuímos para qualificar o voto e, consequentemente, o futuro das cidades”, explica Rosário Congro Neto, Diretor Geral do grupo RCN.

Em Campo Grande, a série de entrevistas com os candidatos teve início na quinta-feira (22) com a participação do candidato Esacheu Nascimento (Progressistas), seguido do prefeito Marquinhos Trad (PSD), na sexta-feira (23). Na CBN Campo Grande, ambos puderam falar por 45 minutos sobre os mais diferentes temas, como Educação, Saúde, Emprego e Transporte, mostrando o que vão fazer e como vão fazer, caso vençam as eleições. As entrevistas serão realizadas sempre de segunda a sexta-feira às 10h, no programa CBN Campo Grande, apresentado pelo jornalista Ginez César, com a participação de Guilherme Filho, Diretor de Jornalismo. A ordem dos entrevistados foi decidida em sorteio que contou com a participação de representantes de todos os candidatos.

Tres Lagoas

Em Três Lagoas serão realizados no programa RCN Notícias, da Cultura FM, transmitidos pela TVC HD Canal 13, as entrevistas de propostas, onde a cada programa todos os candidatos poderão apresentar suas propostas para um determinado tema, permitindo assim que o eleitor possa compará-las e orientar a decisão que vai tomar em 15 e novembro. Serão ao todo seis programas, nos dias 4, 5, 6, 9, 10 e 11 de novembro. Os preparativos, convites e as regras gerais já estão sendo encaminhados e serão apresentados aos candidatos na semana que vem.

Essa é a segunda rodada de inciativa do grupo RCN nas duas cidades, relativas à eleição deste ano. No primeira rodada de entrevitas todos os pré-candidatos também foram ouvidos e antenciparam suas propostas de campanha.

Em Paranaíba, as entrevistas, no mesmo formato começam mais cedo na Cultura FM. A partir do dia 28, até o dia 6 de novembro, todos os seis candidatos a prefeito vão apresentar também duas propostas sobre os principais temas da administração municipal. Em cada programa um tema será debatido, com todos os candidatos podendo mostrar em detalhes o que vão fazer e como vão fazer para resolver os problemas, caso vençam as eleições. Os Debates de Propostas serão realizados no programa Jornal do Povo, logo depois do horário eleitoral gratuito às 11h20.



Todos candidatos mostram o que e como vão fazer

Na CulturaFM de Aparecida do Taboado as entrevistas com os candidatos a prefeito já estão sendo realizadas de forma inédita. Sempre às 18h todos os candidatos respondem, por 90 minutos perguntas elaboradas por entidades de classe e representantes da comunidade que versam sobre 13 temas diferentes, assegurada a igualdade de para todos os candidatos.

As perguntas são sorteadas no momento da entrevista, quando é realizada em transmissão simultânea na emissora e sua página nas redes sociais. A iniciativa tem assegurado ampla audiência que também é esperada nas entrevistas que têm início em Paranaíba, no dia 28, e que também terá transmissão simultânea com a sua página nas redes sociais.