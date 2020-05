EMPREENDEDORISMO 'Empresário precisa ter estratégias para conquistar o consumidor', diz analista Vanessa Schimidt, da Sebra-MS, dá dicas para comerciantes se reinventarem em meio à pandemia

9 MAI 2020 - 11h:30 Por Giovanna Dauzacker

O dia das mães é uma data estratégica, não só pelo afeto, mas também em razão do movimento no comércio. Mas neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, tanto empresários como consumidores terão que se adequar à nova realidade. E para entender as estratégias que tornam o cenário menos traumático do ponto de vista financeiro das empresas, a CBN Campo Grande conversou com a analista e economista do Sebrae-MS, Vanessa Schimidt, que dá dicas importantes, principalmente para o comerciante que deseja, não só vender, mas conquistar novos clientes.

Vanessa, quais informações levantadas pelo Sebrae são importantes para as empresas neste período de véspera do Dia das Mães?

VANESSA Nós percebemos alguns pontos específicos nesse cenário de pandemia na expectativa do consumidor sobre a data. Um deles, é que mais da metade das pessoas, cerca de 56%, pretendem comprar o presente à distância, porém de uma loja física. Ou seja, pretendem continuar consumindo de estabelecimentos locais, mas sem precisar se deslocar. A ideia então, é que o empresário consiga apresentar ao consumidor o que vai ter de especial, de diferencial, para a data, para que o cliente consiga contatar e a empresa e comprar através dos canais online, com o processo de entrega no final. O outro ponto percebido pelo Sebrae é a preocupação do consumidor com dois critérios importantes para a tomada de decisão de compra, que são as promoções e descontos, e também, ter o conhecimento das medidas adotadas pela empresa, em função da pandemia do novo coronavírus, para proteger tanto o cliente como também os próprios funcionários e o processo produtivo do estabelecimento.

Diante desse levantamento, no que o lojista tem que estar atento para conseguir comercializar neste período?

VANESSA O primeiro ponto é a garantia de que todos os canais de comunicação à distância da empresa, seja por aplicativos ou redes sociais, funcionem muito bem. Então, não importa a distância que a empresa esteja, o consumidor precisa conseguir entrar em contato e ter acesso a informações de produtos de forma rápida e fácil. O empresário precisa garantir também a facilidade na troca de produtos, uma vez que o cliente não vai conseguir ter contato na hora compra de forma presencial. Além disso, é essencial que o comerciante prepare pacotes especiais contendo informações sobre o que oferece de diferente (talvez uma embalagem ou uma mensagem), para que o consumidor consiga surpreender sua mãe na data comemorativa e assim, garantindo a lucratividade do vendedor. Desta forma, todas as partes na relação de consumo saem ganhando neste período que é preciso se reinventar.

Quando se fala em canais de venda, podemos pensar nas redes sociais. Os vendedores que ainda não tem isso estruturado, na sua avaliação, conseguem ainda se organizar para esse dia das mães?

VANESSA Dá tempo sim, desde que o empresário faça uma programação de divulgação junto ao consumidor. Então, é importante que ele vá até o cadastro de consumidores, veja bem qual é o seu público e faça uma campanha forte para a data. Sabemos que, historicamente, a população deixa para comprar o presente na última semana, às vezes até no último dia, então ainda é tempo. Uma percepção importante, é que como muitas empresas precisaram adaptar o seu jeito de vender, buscando novos canais e formatos, muitas pretendem continuar com eles após a pandemia. Ou seja, mudou tanto o jeito do empresário de atuar e também o do consumidor de comprar. Todas as vezes que acontecem fenômenos que mexem com a economia, os hábitos de consumo das pessoas são afetados renovando a relação de consumo. Por isso, a importância de se reinventar.

Então não importa só ter o canal, é preciso pensar também na propaganda, para que esses canais funcionem?

VANESSA Exatamente, é preciso que o empresário pense em quais estratégias de marketing vai adotar para conseguir chegar até o consumidor, visto que esses canais agora são diferentes. Além disso, ele deve pensar em como conseguir chamar atenção e surpreender o cliente, tendo em vista que o dia das mães é uma data que, historicamente, é muito boa para conseguir conquistar nova clientela, já que uma parcela grande de pessoas vai às compras e que pode continuar comprando no seu estabelecimento.