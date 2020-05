COMÉRCIO Empresários estão menos confiantes Único índice apurado que apresentou resultado positivo foi a situação atual dos estoques, com 2,3%

9 MAI 2020 - 09h:28 Por Marcus Moura

A crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus impactou diretamente a confiança do empresário do comércio da Capital. O Icec (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) caiu 15,9% de março para abril deste ano. No mês passado, o Icec alcançou 114,8 pontos, ante aos 136,5 pontos de março.

“Já era esperada essa reação neste mês. Em março, a pesquisa não havia registrado a eclosão da crise no Brasil, com os casos do coronavírus, mas essa agora mostra bem a realidade da situação dos empresários, no período do fechamento do comércio na Capital”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Daniela Dias.

O único índice apurado que apresentou resultado positivo foi a situação atual dos estoques, com 2,3%. O pior resultado é para a expectativa da economia brasileira, com -26,4%. Em relação à satisfação quanto às condições atuais do empresário do comércio (103,8 pontos), houve retração mensal de -15,5% e anual de -18%.