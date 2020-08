CIDADE DO FUTURO Entrevista de Reinaldo encerra projeto CG 121 anos Cidade do Futuro reuniu depoimentos relevantes que analisaram em perspectiva o futuro da capital

29 AGO 2020 - 10h:46 Por Guilherme Filho

O governador Reinaldo Azambuja encerrou, na rádio CBN, em Campo Grande, a série de entrevistas do projeto Campo Grande 121 Anos, A Cidade do Futuro, que reuniu depoimentos relevantes que analisaram em perspectiva o futuro da cidade.

O governador aproveitou o encontro para anunciar as diversas medidas que está tomando, em parceria com a Prefeitura Municipal, para melhorar a infraestrutura da cidade. Entre elas, o recapeamento da Avenida Mato Grosso, autorizado um dia antes da entrevista e cuja obra já está em andamento.

O arquiteto e urbanista Gil Carlos de Camilo, abriu a série de entrevistas, abordando principalmente os temas relacionados ao uso de solos, transporte coletivo e sistema viário, essenciais ao funcionamento de uma cidade. Ele apontou alternativas e tratou do futuro de Campo Grande como desafiador, sobretudo quanto à prevenção dos grandes problemas, além da busca de soluções sustentáveis.

A atração de novos investimentos e a conclusão de equipamentos urbanos importantes para o desenvolvimento da cidade foram os temas centrais da entrevista do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Herbert Assunção, que também participou do projeto, prevendo um cenário de grande desenvolvimento para a cidade nos próximos anos. O projeto Campo Grande 121 Anos, a Cidade do Futuro foi mais uma iniciativa do grupo RCN de Comunicação, desenvolvido pela rádio CBN com o objetivo de ampliar o debate sobre o futuro de Mato Grosso do Sul.