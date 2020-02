DOURADOS Equipe de robótica de Dourados leva tijolo adaptado a torneio no Espírito Santo Torneio de Robótica First Lego League faz parte de um programa internacional de exploração científica

4 FEV 2020 - 11h:12 Por Redação

Com o tema "City Shaper", que dá aos estudantes o poder de ajudar a construir cidades cada vez melhores, a etapa regional do Torneio de Robótica First Lego League, que será disputada em Vitória (ES), dias 14 e 15 de fevereiro, terá a participação da equipe de robótica MegaMente, formada por alunos da Escola do Sesi de Dourados. Os estudantes levarão para a competição o projeto de um novo modelo de bloco modular, semelhante ao formato de um tijolo de oito furos.

Formada pelos alunos Yasmin Fidelis, Heitor Borges, João Gabriel Lira, Gustavo Godoy, e Maria Eduarda Kuhn, a equipe MegaMente denominou o projeto de Bloco Híbrido Modular, que tem como objetivo reduzir o custo na construção civil e tem um viés sustentável.

"O bloco de tijolo é hibrido, uma junção do tijolo de oito furos e o bloco modular, que já existe. Porém, a ideia é baratear o custo, já que os blocos modulares existentes no mercado têm um valor elevado, encarecendo o custo da obra. Uma construção que utilizar o Bloco Híbrido Modular terá uma economia, pois não precisará quebrar a parede para passar a tubulação de fios, evitará assim desperdício de material", explicou o técnico da equipe Wesley Coelho.

Wesley completa que outro ponto é minimizar o impacto ambiental porque, hoje, a construção civil gera uma grande quantidade de resíduos que são despejados na natureza.

Torneio

O Torneio de Robótica First Lego League, que faz parte de um programa internacional de exploração científica que promove o ensino de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática no ambiente escolar por meio de atividades lúdicas, desafia estudantes a buscarem soluções para problemas do dia a dia da sociedade moderna.

Os temas são diferentes a cada temporada e, neste ano, os times terão que apresentar soluções inovadoras para melhorar, por exemplo, o aproveitamento energético nas cidades e a acessibilidade de casas e prédios. Podem participar estudantes de 9 a 16 anos de idade, de escolas públicas e particulares. Cada equipe pode ter de 2 a 10 competidores, com dois treinadores adultos. Ao todo são 100 equipes competindo.

Os alunos precisam trabalhar em sintonia tendo como base valores como respeito, ganho mútuo e competição amigável. Seguindo regras feitas especificamente para cada temporada, eles constroem robôs baseados na tecnologia LEGO Mindstorm, que devem ser programados para cumprir uma série de missões.