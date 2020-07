CURSO Escolagov é recredenciada para oferta de pós-graduação Lato Sensu Instituição oferece atualmente o curso de pós-graduação em Gestão de Pessoas

14 JUL 2020 - 10h:26 Por Redação

No início do mês de junho, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) recebeu a confirmação de seu recredenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação para oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu, nível de especialização, até o ano de 2024.

Credenciada desde 2018, a Escolagov oferece atualmente o curso de pós-graduação em Gestão de Pessoas, que em sua primeira turma contemplou 40 servidores públicos efetivos, lotados em 30 unidades gestoras do Governo do Estado.

O curso teve início em novembro de 2019 e, devido à pandemia de coronavírus, mantém seu cronograma de atividades de forma on-line, se consolidando como um importante canal para a discussão e troca de experiências entre os servidores que enfrentam o desafio de gerir pessoas neste momento de transformação do modo de trabalhar.

Neste período de modificações, o destaque vai para as abordagens contempladas nas disciplinas de Qualidade de Vida e Ética Profissional e Gestão de Pessoas, que além de formar os discentes nestes temas, permitiram discutir os efeitos desta adaptação sobre a vida profissional e a saúde emocional do servidor público.

De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, esse recredenciamento reforça o comprometimento da Fundação em atender todos os requisitos e, principalmente, em garantir a valorização e desenvolvimento dos servidores públicos.

“Esse recredenciamento reconhece os esforços da Escolagov e nos coloca em uma condição privilegiada, porque são poucas Escolas de Governo habilitadas para oferta de cursos de pós-graduação. Desta forma, continuaremos aprimorando o desenvolvimento dos servidores e contribuindo para a melhora da prestação de serviços à sociedade sul-mato-grossense”, frisou o diretor-presidente.

A diretora de Pesquisa e Pós-graduação da Escolagov, Claudia Sonaglio, ainda complementa que com a confirmação do recredenciamento, a instituição já trabalha efetivamente para viabilizar a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação aos servidores públicos.

“Esse momento de mudança no modo de trabalhar nos coloca diante do desafio de ‘pensar o qualificar’ com um olhar dinâmico e inovador, e é nesta direção que estamos tralhando para ampliar a formação dos servidores”, disse. (Com informações do Portal MS)