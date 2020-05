DESTRUIÇÃO Fogo consumiu mais de 250 mil hectares no pantanal Maior incêndio florestal dos últimos 20 anos na região

2 MAI 2020 - 09h:14 Por Marcus Moura

O fogo consumiu mais de 250 mil hectares do pantanal entre março e abril deste ano, se tornando o maior incêndio florestal dos últimos 20 anos na região. Nesta semana, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul informou que conseguiu apagar a maior parte dos focos de calor e que agora trabalha fazendo o rescaldo para que a vegetação não volte a queimar.

A força-tarefa contou com o apoio do helicóptero da Polícia Militar de MS e dos aviões Air Tractor do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso e Distrito Federal. Os maiores focos, localizados na Fazenda Santa Tereza, agora são monitorados.

Na comparação com o ano passado, o número de focos de incêndio cresceu 40% no período. Com o calendário do fogo começando mais cedo, as autoridades temem que nos meses de julho, agosto e setembro, que são historicamente de seca intensa, sejam mais críticos.

“A seca na região vai se prolongar, teremos períodos ainda mais críticos nos próximos meses, e os focos vão continuar ressurgindo”, alertou o coordenador da operação, tenente-coronel Waldemir Moreira Junior, chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros/MS.

Ele lembrou que o uso do fogo é um hábito cultural dos povos tradicionais que habitam as margens dos rios pantaneiros, com os focos de calor surgindo, na maioria dos casos, por meio de práticas criminosas, que estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental.