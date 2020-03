MS-306 Governo do Estado assina contrato com concessionária Por dia, cerca de 3 mil veículos trafegam pela rodovia

23 MAR 2020 - 09h:58 Por Redação

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), assinou com o contrato de concessão da rodovia MS-306, em uma extensão de 219 quilômetros, entre a divisa do Estado com Mato Grosso até a BR-158, em Cassilândia.

O contrato a concessionária Way 306 é de R$ 1,77 bilhão. “Os investimentos são de R$ 932 milhões, sendo R$ 600 milhões nos cinco primeiros anos. Já para o primeiro ano são R$ 110 milhões entre pavimento, construção das edificações e a parte de tecnologia de fibra óptica”, disse o presidente da concessionária, Paulo Nunes Lopes.

Os investimentos devem começar em 30 dias, após uma vistoria em toda a rodovia.

A concessão irá gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, diminuir o tempo de deslocamento e custo com a manutenção de veículos, gerar oportunidades de negócios na região e uma economia de R$ 4 milhões ao ano – que é o valor investido atualmente na manutenção da rodovia, segundo o governo.

Por dia, cerca de 3 mil veículos trafegam pela rodovia.

Pedágio

Pista duplicada, acostamento, serviços como socorros médico e mecânico, inspeção de tráfego, combate à incêndio e retirada de animais, entre outros serviços e melhorias, constam do contrato, que também prevê cobrança pedágio, em três praças, com tarifa de básica de R$ 8,72.

A cobrança deve começar dentro de um ano.

A concessionária é formada pelas empresas: Engenharia e Comércio, TCL Tecnologia e Construções, Torc Terraplanagem Obras Rodoviárias e Construções, Senpar e GLP O. Participações AS.