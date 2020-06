COVID- 19 Governo torna obrigatório uso de máscaras no Estado Estado e Prefeitura baixam seus decretos praticamente no mesmo dia

20 JUN 2020 - 06h:55 Por Beatriz Magalhães

O uso de máscaras faciais como fatore de prevenção contra a Covid-19 passa a ser obrigatório em todo o Estado a partir da próxima segunda-feira (22). Decreto nesse senido do governador Reinaldo Azambuja foi publicado na sexta-feira (19).

A prefeitura de Campo no dia anterior já havia baixado decreto semelhante antecipando-se à Câmara Municipal que discutia um projeto de Lei no mesmo sentido. Com isso houve uma “maratona” de projetos e decretos que culminaram com a decisão estadual.

O decreto baixado pelo governador Reinaldo Azambuja prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em todos os õrgãos públicos, em todos os estalecimentos privados de acesso ao público (comércio, escolas, templos etc.) e em todo o transporte coletivo intermunicipal e interestadual. Para o transporte coletivo municipal prevalecem as regras baixadas pelas prefeituras.

“O uso de máscaras é imporrante cuidado com o coletivo, representa respeito ao próximo. Temos que ter essa consciência”, afirmou o secretário de Governo Eduardo Riedel, ao anunciar os detalhes do decreto. A providência,segundo ele foi tomada a partir de recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, diante do aumento do número de casos de Covid-19 em todo o Estado. “Com isso, estamos assegurando uma parcela de vidas a serem salvas”, destacou a secretária adjunta de Saúde, Christine Maymone. O Secretário Geraldo Resende acrescentou que a medida está sendo adotada principalmente em função do crescimento do número de casos na região da Grande Dourados, que envolve 33 muniípios.

“O Governo do Estado vai fazer valer essa determinação a partir de agora para que tenhamos o quanto antes controlada toda essa situação”, afirmou o secretário de Governo. Com o Estado ultrapassando a casa dos 4 mil casos, há registro da Covid-19 em 61 dos 79 municípios.