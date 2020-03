COVID-19 Governo usará laboratório do Exército para produzir cloroqui Em vídeo, presidente afirmou que ação ampliará estoque do medicamento

21 MAR 2020 - 18h:14 Por Redação

O presidente Jair Bolsonaro divulgou na tarde deste sábado (21), nas redes sociais, um vídeo em que afirma que o hospital Albert Einstein deu início a pesquisas sobre o uso de cloroquina e da hidroxicloroquina no combate à covid-19. Essas substâncias são usadas normalmente contra o vírus da malária, no combate ao lúpus e à artrite reumatoide.

O presidente afirmou ainda que, em parceria com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, usará o laboratório químico e farmacêutico do Exército para ampliar a produção das substâncias. Bolsonaro comentou ainda que o Brasil deverá manter o estoque do medicamento, e que a produção nacional não será vendida a outros países. (Com informações da Agência Brasil)