Habitação reforça disponibilidade de boleto online Sistema facilita o acesso às informações pelo proprietário do imóvel

23 MAR 2020 - 07h:57 Por Redação

A Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) reforça a disponibilidade da impressão do boleto habitacional pelo site da Agência para o pagamento mensal como forma de garantir as medidas de prevenção contra o contágio do Covid-19.

Para ter acesso à impressão, o beneficiário deve ter o número do CPF e a data de nascimento. O acesso é feito através do site.

Implantado no início do ano passado, o sistema facilita o acesso às informações pelo proprietário do imóvel. Ao acessar a plataforma, cada pessoa saberá o valor de sua dívida, quantas parcelas deverá pagar, além de outras informações.

Na última quarta-feira (18), a Agehab publicou portaria suspendendo por tempo indeterminado as inscrições presenciais para participar de programas habitacionais em Campo Grande.

Demais atendimentos podem ser feitos pelo SAP (Serviço de Atendimento ao Público) pelo telefone 0800 947 3120. (Com informações da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul)