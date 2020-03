CORONAVÍRUS Habitação suspende atendimento presencial ao público Atendimento ocorrerá somente por e-mail e canais de atendimento online

24 MAR 2020 - 15h:29 Por Redação

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, publicou nesta terça-feira (24), no DOE (Diário Oficial do Estado), Portaria que suspende temporariamente o atendimento ao público na forma presencial, enquanto perdurar o estado de emergência de calamidade pública internacional decorrente do Covid-19.

O atendimento ocorrerá somente por e-mail e canais de atendimento online. Toda a solicitação devem conter os dados necessários para identificação do imóvel, inclusive número de telefone do requerente. O retorno ocorrerá pelo mesmo canal de atendimento para o e-mail de origem.

As solicitações de termo de quitação, renegociação de dívidas e informações gerais sobre contratos habitacionais, deverão ser encaminhadas para o e-mail.

Segundo a Portaria, a emissão de primeira e segunda via das prestações da casa própria devem ser emitidas diretamente no site da agência. (Com inofrmações da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul)