DIÁRIO OFICIAL Homologo resultado final do processo seletivo do Hospital Regional Publicações tratam do resultado final da segunda etapa, com avaliação curricular

31 MAR 2020 - 09h:18 Por Redação

Estão publicados na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial do Estado, os editais relacionados ao Processo Seletivo da Funsau. As publicações tratam do resultado final da segunda etapa, com avaliação curricular dos candidatos a Médicos Clínicos-Gerais e Técnicos de Enfermagem, em ordem alfabética, a classificação e a homologação do certame, com a convocação dos candidatos.

De acordo com a publicação, os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), localizado à Av. Engenheiro Luthero Lopes, n. 36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande-MS, exclusivamente nos dias 1º e 2 de abril de 2020, no período das 8h às 11h e das 13h às 16h (horário de Mato Grosso do Sul), para apresentação dos documentos, comprovação de requisitos e contratação.

Para a função de Médico Clínico-Geral são 20 os convocados e para Técnicos de Enfermagem, 40 profissionais. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – SAD/SES/FUNSAU/MTE/2020, conforme edital publicado nesta terça-feira será de um ano, contado a partir da data da publicação do presente Edital no Diário Oficial Eletrônico, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. (Com informações do Portal MS)