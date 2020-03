CORONAVÍRUS Hospital confirma mais 16 infecções no Estado de São Paulo No país, número de casos em investigação passa de 950, com 68 positivos

12 MAR 2020 - 07h:16 Por Valdecir Cremon

O Hospital Israelita Albert Einstein, de S. Paulo (SP), confirmou mais 16 infecções pelo novo coronavírus, somente nesta quarta-feira (11). Assim, sobe para 68 o número de infecções confirmadas no País, com outras 52 que já haviam sido divulgadas pelo Ministério da Saúde. O total de suspeitos está em 953.

Como o resultado dos exames saíram na noite desta quarta, esses casos ainda não foram notificados ao ministério porque as unidades de saúde têm até 24 horas para informar a pasta sobre os registros da doença.

De acordo com a assessoria de imprensa do Albert Einstein, desde o início da circulação do vírus no País, 38 infecções já foram confirmadas no hospital, mas 22 já haviam sido informadas ao governo.

O número de infectados em São Paulo saltou de 19 para 30, entre ontem e hoje. Já no Rio de Janeiro, os casos chegam a 13. Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais e Espírito Santo e Rio Grande do Sul têm dois confirmados em cada estado.

Apesar de a OMS (Organização Mundial da Saúde) ter declarado a doença como pandemia, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quarta que nada muda no Brasil. O país, segundo ele, continua com o monitoramento das áreas atingidas e com as iniciativas e protocolos já anunciados.

O ministro também anunciou que o Congresso Nacional deve liberar R$ 5 bilhões, via emendas feitas ao Orçamento, para o enfrentar o vírus.