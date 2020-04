CORONAVÍRUS Imasul licencia 10 projetos de suinocultura em uma semana Projetos são para empreendimentos em municípios da região da Grande Dourados

Os servidores do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o órgão ambiental do Estado vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), desenvolvem suas atividades em domicílio atendendo a determinação do governador Reinaldo Azambuja em função da pandemia Covid-19. Mesmo assim, os técnicos da GLA (Gerência de Licenciamento Ambiental) concentraram esforços na demanda de um importante setor da economia e conseguiram liberar licenças ambientais para 10 projetos de suinocultura em apenas uma semana.

Os projetos são para empreendimentos em municípios da região da Grande Dourados, que inclui Dourados e municípios vizinhos. Foram sete projetos para terminação (engorda) de até 30 mil cabeças de suínos e três para implantação de Unidades Produtoras de Leitões com capacidade para até 10 mil matrizes. A maioria são licenças de renovação e ampliação de projetos já existentes, mas há também investimentos novos nessa relação, explica o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta.

A suinocultura é um importante setor da economia sul-mato-grossense que tem apresentado significativa expansão nos últimos anos, impulsionado por programas de incentivo do Governo do Estado como o Leitão Vida, que remunera o produtor pela qualidade do produto entregue aos frigoríficos. O secretário da Semagro, Jaime Verruck, explica que foram introduzidas mudanças no programa que o tornaram ainda mais atrativo aos produtores. “Governo e suinocultores entraram em um consenso de que era necessária a modernização do programa e a inclusão de critérios de sustentabilidade, o que representa um avanço fundamental, pois todos se beneficiam”.

O secretário frisou que a Asumas (Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores) assumiu uma série de protocolos adicionais àqueles já estabelecidos pela legislação sanitária, visando proteger seus funcionários e produtores contra a pandemia Covid-19. Verruck destaca o crescimento mundial da demanda por carne suína e a resposta ágil e rápida que os produtores estaduais têm dado para ampliar a produção e atender o mercado.

O mutirão foi necessário para agilizar a liberação das licenças em tempo de viabilizar os investimentos programados, afirma o diretor presidente do Imasul, André Borges. “Considerando a nova dinâmica que todo serviço público está submetido em obediência ao decreto do governador, nós também implantamos o sistema de trabalho em casa. Nesses setores que não são online estamos fazendo um esforço diferenciado. O técnico vem uma vez por semana, leva uma quantidade de processos, analisa, monta parecer e devolve. ”

O presidente do Imasul conta que a demanda foi detectada pela Superintendência da Semagro e, em conjunto com o Imasul, traçou-se um cronograma para atender o setor. Além desses 10, há outros dois processos com pendências que devem ser solucionadas em breve. “Conseguimos fazer o trabalho e sem nenhum prejuízo ambiental, com toda segurança técnica necessária”, enfatizou.

Em alguns setores do Imasul toda a tramitação de processos já é feita por meio digital, como os setores de Recursos Florestais e Recursos Hídricos. Desde a entrada do processo até a impressão da licença o empreendedor pode fazer direto de sua casa. Nesses setores a mudança para trabalho em casa não afetou muito o andamento dos processos, afirma André Borges. “Prejudica um pouco as vistorias, até porque o próprio requerente entende que não é o momento de receber ninguém na sua empresa.” (Com informações da Semagro)