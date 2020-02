CURSO Inscrições para curso de futebol começam dia 5 O curso será ministrado entre os dias 7 e 9 de fevereiro em Bataguassu

3 FEV 2020 - 12h:34 Por Redação

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul realizará, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, o curso presencial de capacitação Regras de futebol de campo e diretrizes de arbitragem, em Bataguassu.

As aulas são voltadas a profissionais, acadêmicos de Educação Física e interessados em obter conhecimentos específicos nesta área. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 5 de fevereiro no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte, por meio da plataforma da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul. As vagas são limitadas.

O curso será ministrado pelo professor Educação Física e especialista em treinamento esportivo Erlei Pires Dias e terá como foco o estudo das regras oficiais do futebol de campo, mudanças de regras 2019/2020, plano de trabalho dos árbitros, ética e moral na arbitragem, diretrizes e dinâmicas de arbitragem e jogos com arbitragens. Os conteúdos serão aplicados em aulas teóricas e práticas.

A abertura do evento acontecerá na sexta-feira (7), das 19h às 22h. A parte teórica ocorrerá no sábado (8) pela manhã, das 7h30 às 11h30 e as exposições práticas no período vespertino, das 13h30 às 17h30. O encerramento será realizado no domingo (9), das 7h30 às 11h30. Toda a programação vai acontecer na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Rua Ponta Porã, 207, Centro de Bataguassu.

Certificados com carga horária de 15 horas/aula serão emitidos no final do evento aos participantes que tiverem 75% de frequência no curso cadastrado. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos, disponibilizado em parceria entre a Fundesporte e Escolagov. Mais informações pelo telefone (67) 3323-7231. (Com informações Fundesporte)