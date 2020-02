SUSTO Jacaré é encontrado em posto da Polícia Rodoviária Federal Sem ver o animal, funcionária foi atacada quando realizava a limpeza do local

3 FEV 2020 - 09h:49 Por Danielle Leduc

Um jacaré-de-papo-amarelo foi capturado, no sábado (1º), pela PMA (Polícia Militar Ambiental). O animal estava na área do pátio do posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), localizado no km 23 da BR-267, próximo a Bataguassu.

O policial de plantão no posto chamou a PMA para realizar a captura do jacaré que estava acuado perto da garagem. O animal tinha atacado uma funcionária que estava realizando a limpeza do local e que não tinha percebido a presença do animal.

O jacaré, media aproximadamente 1,5 metros, saiu de uma lagoa próxima do posto policial. Ele estava em boas condições de saúde e foi solto em outra lagoa mais distante do perímetro urbano de Bataguassu.