DROGAS Maconha e Skank são apreendidos no Natal em ônibus Prisões ocorreram durante a Operação Hórus na MS-164 em Maracaju

26 DEZ 2019 - 09h:00 Por Danielle Leduc

Três homens foram presos no dia de Natal, pela Polícia Militar Rodoviária, transportando drogas em ônibus intermunicipal que fazia o itinerário Ponta Porã X Campo Grande. As prisões ocorreram durante a Operação Hórus na MS-164 em Maracaju.

Os policiais encontraram durante vistoria na bagagem do homem de 18 anos, de Deodápolis, 13 embalagens de Skank, pesando 4,8 Kg, já na mochila do segundo homem, de 19 anos de Aquidauana, 10 embalagens também de Skank, pesando 4,2 kg.

Os suspeitos confessaram viajar juntos, terem buscado a droga em Ponta Porã e que as levariam até Campo Grande.

No mesmo dia os policiais abordaram outro ônibus de passageiros que fazia a mesma rota e encontraram com um homem de 34 anos, de Santa Fé do Sul (SP), 25 tabletes de maconha, com 25,4 Kg.

O homem confessou ter apanhado a droga em Ponta Porã e que a levaria até a cidade de Aparecida do Taboado, quando receberia um valor pelo transporte.