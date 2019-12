PREVIDêNCIA Mato Grosso do Sul aprova reforma da previdência Déficit previdenciário em Mato Grosso do Sul consumirá R$ 220 milhões neste ano

24 DEZ 2019

Dez estados já aprovaram a reforma da previdência e outros sete tentam aprovar as mudanças, revelou nesta segunda-feira (23) o Monitor da Previdência dos Estados. Em Mato Grosso do Sul, as alterações aprovadas pela Assembleia Legislativa foram uma adaptação literal da lei aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro, com idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres.

Pela projeção do governo, o déficit previdenciário em Mato Grosso do Sul consumirá R$ 220 milhões neste ano e em dez anos, se fossem mantidas as regras anteriores, poderia ultrapassar os R$ 700 milhões, tornando o Estado inviável.

De acordo com o economista Paulo Tafner, que é doutor em ciência política e pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, da Universidade de São Paulo, só a reforma da previdência estadual poderia garantir no futuro o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores. Tafner é um dos maiores especialistas da área no País.

As propostas aprovadas em todo o País tramitaram, em média, por 15 dias – contados a partir da apresentação pelos governadores até a votação final, sendo que no Maranhão a alteração teve tempo recorde de um dia.

Além de Mato Grosso do Sul e Maranhão, a reforma previdenciária já foi aprovada em Acre, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul. Os estados em que as propostas ainda estão em andamento são: Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe. Além desses, tem o caso de São Paulo em que ações protocoladas pela oposição na Assembleia atrasaram a tramitação da reforma, que será retomada em fevereiro. (Com informações do Portal MS)