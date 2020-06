ENTREVISTA Medicamento que combate a Covid-19 só deve ser utilizado para casos graves Infectologista diz que tranquilidade só vai existir quando uma vacina for colocado a disposição de toda a sociedade

21 JUN 2020 - 08h:00 Por Beatriz Magalhães

Pesquisadores da Universidade de Oxford anunciaram nessa terça-feira (16), que o Dexametasona, um corticoide barato e de uso amplo, teve eficácia no tratamento da Covid-19, em casos severos da doença.

As pesquisas indicaram que ele diminuiu a taxa de mortalidade de pacientes entubados em até 33%.

Sobre este assunto o jornalista da Rádio CBN Campo Grande, Ginez Cesar entrevistou a presidente da Sociedade de Infectologia de Mato Grosso do Sul, Andrea Lindenberg.

Doutora, quero destacar que além dessa notícia internacional que chamou a atenção, houve também um comunicado. Um informe, da Sociedade Brasileira de Infectologia sobre a descoberta de um tratamento com o uso do Dexametasona. O presidente da Sociedade Brasileira, Doutor Clóvis Arns da Cunha, se mostrou bastante otimista. Pela primeira vez conseguimos demonstrar que há um avanço em testagem, de forma comprovada contra a covid-19. Isso deve ser comemorado, na visão da senhora?

Lindenberg Com certeza. Então isso aí foi amplamente comemorado na classe médica, porque desde o início dessa pandemia do Coronavírus temos visto uma especulação de uma série de tratamentos, mas nenhum deles comprovados cientificamente. Então ontem a comemoração veio neste sentido. Com essa pesquisa da Universidade de Oxford, conseguimos mostrar em um estudo randomizado, que segue todo um trâmite científico, com essa medicação (Dexametasona), já utilizada na medicina com custo baixo. E tivemos comprovação, mas, apenas para pacientes graves, que estavam entubados nas UTIs, e também em pacientes que faziam uso de máscaras de oxigênio. Ou seja, pacientes que tinha uma oxigenação baixa no sangue, fizeram o uso dessa medicação que se mostrou eficaz, conseguindo reduzir o número de pacientes entubados de pacientes com uso de máscara, sendo assim uma grande vitória.

Inclusive vemos aqui no informe da Sociedade Brasileira de Infectologia que não há apenas a comemoração, mas também, de forma bem especificada, os resultados da pesquisa. Como por exemplo a redução da mortalidade. Para entendermos mais, o paciente que está com ventilação mecânica, está com um estado bem agravado, certo?

Lindenberg Sim, a ventilação mecânica é indicada quando a quantidade de oxigênio que nós temos no organismo está muito baixa, então quando é uma fase inicial, onde o paciente está hospitalizado e ocorre a baixa de oxigênio, esses valores são acompanhados, e quando não conseguimos repor esse oxigênio através de máscaras, é necessário o procedimento que chamamos de intubação.

O paciente é sedado e monitorado, com a ventilação dele feita através de um tubo que entra na traqueia. E então, um aparelho que chamamos de respirador, começa a fornecer uma quantidade de oxigênio para manter as funções vitais do organismo.

Ainda seguindo o informe da Sociedade Brasileira de Infectologia, o item 2 diz que há a redução da mortalidade de 20%, nos pacientes que estavam necessitando de oxigênio, mas que não estavam em ventilação mecânica. Ou seja, talvez não seja tão grave quanto a ventilação mecânica, mas também trouxe ali um resultado positivo. Certo?

Lindenberg Exatamente. Essa é uma informação que precisa ficar muito clara porque hoje em dia, existe toda essa comoção com o Coronavírus, então a população precisa ficar atenta que esse sucesso veio em cima de pessoas que precisavam da utilização de medicação porque estavam com uma baixa oxigenação. Então a medicação não foi utilizada nem para prevenção da doença, nem para casos leves. Porque sabemos que se tratando de uma doença viral, a grande maioria da população terá casos leves. Os estudos não foram direcionados para casos leves, mas sim para pacientes hospitalizados.

Inclusive, quero destacar o item 3 que diz que não houve diferença nos pacientes que não necessitam de oxigênio. Ou seja, está bem claro que o Dexametanoza não provocou efeitos consideráveis para os casos leves. Então esse não é caso para se preocupar com as pessoas irem buscar esse remédio, de forma aleatória, sem qualquer critério, na rede de saúde, certo?

Lindenberg Não. Inclusive a população precisa ficar bem orientada. Essa medicação, apesar de ser antiga e barata, tem, com o uso prolongado, vários efeitos colaterais, que vão desde aumento de peso, alterações de suprarrenal, alteração com relação a osteoporose. Então não é uma medicação que a pessoa posa fazer uso contínuo sem nenhum dano. Esse medicamento (Dexametazona) foi realmente utilizado dentro da necessidade do papel anti-inflamatório dele, desencadeado pelo novo Coronavírus.

Doutora, essa foi uma notícia muito aguardada. É a primeira comprovação científica com testes confirmados que combatem a covid-19. Até agora não tínhamos nada conclusivo. Percebemos uma dezena de iniciativas para a produção de uma vacina em todo mundo. Qual a expectativa da classe médica em relação a isso também virar realidade em um curto espaço de tempo?

Lindenberg Essa é uma expectativa muito grande, porque sabemos que com relação ao Coronavírus, diante do que estamos discutindo atualmente, é sobre uma medicação anti-inflamatória. Mas quanto ao antiviral, não temos nada comprovado no mercado. Diferente do H1N1, onde nós utilizávamos o medicamento com ação antiviral, no caso do Coronavírus isso não existe. Desse modo a vacina está sendo muito aguardada, inclusive já tem vários estudos muito adiantados, e a gente espera que em poucos meses tenhamos essa vacina disponível no mercado. Só assim teremos um pouco mais de tranquilidade.

Como a senhora classifica o atual momento aqui em Mato grosso do Sul em relação ao que chamamos de pico. Percebemos que os casos estão aumentando em um ritmo mais intenso aqui no Estado. Qual é a leitura dos médicos do que está acontecendo em Mato Grosso do Sul?

Lindenberg Vemos essa situação com grande preocupação. Até então estávamos relativamente tranquilos. A população também estava muito tranquila com relação a isso, porque os números estavam crescendo de uma maneira muito lenta. Mas da última semana para cá isso não vem acontecendo mais. Inclusive tivemos um aumento muito grande de casos no interior. A região de Dourados praticamente ultrapassou Campo Grande em relação a números, e a temos visto o mesmo em outras regiões no interior do nosso Estado, por isso vemos com muita preocupação.

O aumento do número de casos, impacta diretamente em leitos hospitalares, e sabemos que a questão de leitos nunca trouxe nenhum tipo de conforto para a população. Até então tínhamos leitos disponíveis para diversas patologias, mas nunca tivemos excessos e ociosidades desses leitos. Dessa forma, pensando em uma doença em que o paciente precisa de leito hospitalar e de CTI ficando muitas vezes por mais de 15 dias nesse leito.

Isso é uma preocupação muito grande, inclusive a saúde tem trabalhado diuturnamente no sentido de tentar evitar que aconteça o mesmo que em cidades e estados como São Paulo, Rio de Janeiro e região Norte do país, por exemplo. Por isso pedimos muito a ajuda da população para manter o isolamento social, evitando todas as medidas que temos lutado para que não aconteça um aumento súbito da doença em Mato Grosso do Sul.