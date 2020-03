CORONAVÍRUS Ministério publica cartilha de ações em apoio ao setor do turismo Cartilha tem medidas que estão sendo tomadas para minimizar os prejuízos dos empresáriosp

25 MAR 2020 - 09h:39 Por Redação

Após reunião realizada entre Fornatur (Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo) e MTur (Ministério do Turismo) muitas medidas já foram tomadas para dar apoio à cadeia do turismo, afetada economicamente pela pandemia de Coronavírus (Covid-19) nas últimas semanas.

Na reunião, uma das primeiras solicitações do Fornatur ao MTur foi o posicionamento do órgão na elaboração e implementação de ações de comunicação com orientações uniformes e estratégicas de atuação para serem disponibilizadas a todos os órgãos oficiais de turismo, bem como a todo o trade turístico das Unidades Federadas. Para isso, foi criada uma cartilha com as medidas que estão sendo tomadas para minimizar os prejuízos dos empresários.

Segundo o presidente do Fornatur e diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, o trabalho conjunto entre MTur e Fornatur está sendo eficaz. “Já temos conseguido disponibilizar informações uniformes das ações dos Governos aos nossos Estados e Distrito Federal, aos nossos Municípios e ao trade turístico. Estamos conseguindo influenciar positivamente as ações do Ministério do Turismo, indicando algumas demandas nesse momento importante e de união. Precisamos caminhar juntos para uma solução, num tempo menor do que estávamos prevendo”, destaca Wendling.

Entre as ações informadas na cartilha “CORONAVÍRUS – Informações para o setor de viagens/Medidas do Governo Federal” que foram solicitadas pelo Fornatur, estão a facilitação de acesso ao crédito através do Fungetur, com redução de juros e aumento de prazos; ações do BNDES que incluem suspensão de pagamentos e juros por seis meses para aliviar fluxo de caixa, aumento de crédito, transferência de verba para FGTS dos trabalhadores e apoio às micro, pequenas e médias empresas; ações de remarcação, sem custo, para viagens que ocorram em até 60 dias (a ação não se sobrepõe à Resolução 400 da Anac); reembolso e alterações de passagens aéreas.

Clique no link CARTILHA e baixe o arquivo (em pdf) com os detalhes de cada medida de apoio ao trade turístico adotada pelo Governo Federal. Para quem tiver dificuldade para ler ou acessar o arquivo em pdf, pode acessar e conferir o álbum “Coronavírus – Ações para o turismo” com imagem e transcrição de cada medida adotada. (Com informações da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul)