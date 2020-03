CULTURA MIS exibe filme baseado em livro de Jô Soares Exibição acontece a partir das 19 horas, com entrada franca

2 MAR 2020 - 07h:50 Por Redação

O MIS-MS (Museu da Imagem e do Som), em parceria com o Cineclube Marginália, exibe nesta terça-feira (3), o filme “O Xangô de Baker Street”, do diretor Miguel Faria Júnior. A exibição acontece a partir das 19 horas, com entrada franca.

No filme, baseado no livro homônimo de Jô Soares, a atriz francesa Sarah Bernhardt (Maria de Medeiros) tem uma apresentação marcada no Brasil. Seu talento e graça encantam o imperador D. Pedro II (Cláudio Marzo), que, fascinado, conta para ela sobre o sumiço de um valioso violino Stradivarius, um presente dado por ele à baronesa Maria Luíza (Cláudia Abreu). Intrigada, Sarah sugere que o imperador convide o famoso detetive Sherlock Holmes (Joaquim de Almeida) para investigar o caso.

O Cineclube Marginália é remanescente do antigo Cinema de Horror, vinculado ao curso de Letras da UFMS. Mudou seu nome para Cineclube Guarani em 2016 e, depois de votação entre seus membros, utiliza a denominação Marginália. Formado por ativistas de movimentos sociais campo-grandenses, artistas e estudantes universitários, o Cineclube Marginália tem por objetivo descentralizar o acesso à arte e à informação e levar sessões gratuitas de filmes e debates ao MIS.

Depois da exibição, será realizado um bate-papo intimista entre os colaboradores do Marginália. A duração do filme é de 124 minutos e a classificação é de 14 anos. As exibições do Cineclube acontecem mensalmente e têm entrada franca. O MIS fica no 3º andar do Memorial da Cultura, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro. Telefone: (67) 3316-9178. (Com informações da Fundação de Cultura de MS)