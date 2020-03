MENSAGEM Montagem de frase por campanha viraliza na internet Profissionais de saúde incentivam pessoas a ficarem em casa

19 MAR 2020 - 17h:23 Por Valdecir Cremon

“Fique em casa”. Essa é uma das frases mais ouvidas nos últimos dias, no combate e na mobilização contra a expansão do novo coronavírus, causador da Covid-19. O uso do lema foi uma forma encontrada por um grupo de profissionais da saúde para contribuir com a conscientização sobre o novo coronavírus.

A iniciativa surgiu no exterior com a postagem de uma fotografia em que médicos e enfermeiros seguram cartazes com a seguinte frase em inglês: “We stay here for you, please stay home for us“.

Na tradução direta: “Ficamos aqui para você, por favor, fique em casa para nós”.

Com a grande repercussão da imagem, grupos de profissionais brasileiros do setor de saúde aderiram à campanha usando a hashtag #fiqueemcasa.

As imagens rapidamente também se espalharam.





Ficar em casa é de extrema importância neste momento, segundo autoridades de saúde. Desta forma é possível contribuir que o vírus não se espalhe.