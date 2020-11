2019/2020 Montante do 13º em MS tem menor alta da série histórica Fechamento de vagas de trabalho formais impactou negativamente o índice

14 NOV 2020 - 08h:00 Por Marcus Moura

O pagamento do 13º salário deve injetar R$ 2.681.586.066,64 no ano de 2020 na economia sul-mato-grossense. O montante registrou o menor crescimento da série histórica em relação ao mesmo período do ano passado, com acréscimo de R$ 24.322.093,68 (+1%).

O fechamento de vagas de trabalho formais no subgrupo empregados domésticos impactou negativamente o índice. Entre os Assalariados dos Setores Públicos e Privados registrou-se acréscimo de 7.834 trabalhadores ao longo de um ano, contudo houve expressiva redução em 10.000 postos de trabalho no grupo dos Empregados Domésticos com Carteira Assinada, 2,5% do total de beneficiados.

Na análise do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, os efeitos da pandemia devem se estender até o próximo ano, levando em conta o cenário com uma possível segunda onda de contágio.