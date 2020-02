LUTO NO RODEIO Morre o narrador Asa Branca, aos 57 anos Locutor tinha HIV e tratava de um câncer na boca havia dois anos

4 FEV 2020 - 14h:24 Por Valdecir Cremon

Waldemar Ruy dos Santos, o narrador de rodeios Asa Branca, morreu nesta terça-feira (4), no Instituto do Câncer, na Zona Oeste de São Paulo (SP), em decorrência de um câncer. Ele lutava contra a doença desde 2017. A morte dele foi confirmada pela mulher Sandra Santos, que estava no hospital.

Paulista da cidade de Turiúba, o corpo dele deve ser enterrado na cidade nesta quarta-feira.

Asa Branca passou por várias internações e seria levado para a cidade natal no próximo final de semana. A decisão pela viagem ocorreu depois que médicos declararam o quadro de saúde dele como irreversível.

Além de câncer na boca, diagnosticaco em 2017, o narrador era portador do vírus HIV, doença descoberta 10 anos antes.

O narrador foi um ícone no cenário dos rodeios por seu estilo de narração, especialmente por atuar dentro da arena, perto de peões e de animais de montaria. Até sua ascenção, na década de 1980, narradores atuavam apenas em palcos.

Em 2016 ele atuou em uma promoção beneficente em Três Lagoas para arrecadação de fundos destinada ao Hospital Auxiliadora.