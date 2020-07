ECONOMIA Movimento de compra no Dia dos Pais será 20% menor em 2020 Segundo economista, queda prevista para a data comemorativa é a menor em relação a outras já comemoradas no ano

18 JUL 2020 - 10h:00 Por Marcus Moura

A movimentação financeira do Dia dos Pais em Mato Grosso do Sul será 20% menor este ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, revela levantamento do IPF-MS (Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento da Fecomércio). A expectativa é que sejam movimentados cerca de R$ 130 milhões.

OPINIÃO

Segundo a economista da Fecomércio, Daniela Dias, a queda prevista para a data comemorativa é a menor, em relação a outras já comemoradas em 2020. “É possível ver uma desaceleração no número de demissões em maio e junho, o que deixa o consumidor mais confiante para compras”, analisa. Já para a economista do Sebrae-MS, Vanessa Schimidt, há uma mudança no perfil de consumo das pessoas, que foi impulsionada pela pandemia da COVID-19.

“Em períodos de crise, a gente percebe que as pessoas preferem comemorar as datas, invés de comprar presentes”, explica. Com exceção de Três Lagoas, que terá leve alta no valor movimentado na data, todas as cidades do Estado seguem a tendência de queda.