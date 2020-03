ALERTA MS se prepara para chegada do coronavírus, diz secretário Secretaria Estadual de Saúde criou Centro de Operações de Emergência

1 MAR 2020 - 08h:26 Por Ginez Cesar

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul garante que o Estado está preparado para uma possível epidemia do Covid-19, mais conhecido como novo coronavírus. O alerta ficou ainda mais evidente depois da notificação, na terça-feira (25) de um possível caso suspeito no Estado. Trata-se de um homem com 24 anos de idade, brasileiro, que tem histórico de viagem de 14 dias na Tailândia, com voo de conexão em Pequim, na China. O paciente foi atendido no hospital Regional de Ponta Porã, apresentando febre, coriza e dor de garganta.

Na tarde de quinta-feira (27) saiu o resultado do exame do paciente feito pelo Lacen (Laboratório Central) de Campo Grande e os laudos deram negativo para oito tipos de vírus respiratórios pesquisados, entre eles influenza, mas falta ainda a comprovação oficial da negativa para o coronavírus. Além do caso em Ponta Porã, a Secretaria Estadual de Saúde está analisando e monitorando outros cinco pacientes com suspeita de coronavírus em Mato Grosso do Sul. No Brasil, apenas quatro laboratórios estão habilitados para realizar exames para detectar o Covid-19, entre eles o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para onde o material coletado dos pacientes foram encaminhados. O resultado deve sair na próxima semana.

Mesmo com o caso não confirmado, o secretário de Saúde, Geraldo Resende, afirma que é “praticamente impossível” impedir que a doença se espalhe. “Hoje as pessoas transitam no mundo todo e numa velocidade muito grande. A doença vai chegar uma hora ou outra e precisamos nos manter organizados e preparados para esse momento”, disse o secretário ao destacar que a secretaria está “extremamente alinhada” com o Ministério da Saúde, que também confirmou, na quarta-feira (26), o primeiro caso de coronavírus num homem de 61 anos, morador de São Paulo. O paciente está em isolamento doméstico.

Geraldo Resende também disse que a pasta tem tomado diversas medidas de prevenção e monitoramento do novo coronavírus, como a criação de um Centro de Operações de Emergência, formalizado para auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado. Ainda foi elaborada uma nota técnica, para os 79 municípios, sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames.

Segundo o secretário, na próxima semana, técnicos do Ministério da Saúde devem visitar novamente o Estado, para tratar do coronavírus e de outras doenças, como a dengue por exemplo. Até o fechamento desta edição o ministério havia confirmado dois casos suspeitos no Estado.