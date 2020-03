COVID-19 MS tem 16 casos confirmados de coronavírus 50 casos suspeitos estão sendo monitorados

21 MAR 2020 - 17h:05 Por Redação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que mais quatro exames de Covid-19deram positivos em Mato Grosso do Sul, subindo para 16 os casos confirmados da doença no Estado. A SES monitora outros 50 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado neste sábado (21) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

São três casos novos em Campo Grande. Um homem de 39 anos notificado em 17 de março; um homem de 34 anos notificado em 19 de março; um homem de 67 anos notificado em 19 de março. Os três casos tiveram contato com casos confirmados. Também foi confirmado um caso no município de Ponta Porã, um homem de 27 anos, notificado em 19 de março que retornou da Itália.

Dos 50 casos suspeitos em investigação, 38 são em Campo Grande, dois em Dourados, dois em Mundo Novo, Dois em Sete Quedas, um em Anastácio, um em Naviraí, um em Ponta Porã, um em jardim, um em São Gabriel do Oeste e um em Rio Brilhante.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 235 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 169 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, onze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. 159 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19.

Os 50 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS começou a realizar os exames para Covid-19, após receber kits de testes do Ministério da Saúde. Os resultados ficam protos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde. (Com informações do Portal MS)