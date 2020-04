CORONAVÍRUS Municípios começam a receber novos recursos para combater coronavírus Primeiros R$ 5 milhões foram destinados a 18 municípios

7 ABR 2020 - 09h:47 Por Redação

Para combater em Mato Grosso do Sul a pandemia da Covid-19, o Governo do Estado iniciou a transferência dos R$ 20 milhões de emendas parlamentares para os Fundos Municipais de Saúde. A autorização da transferência dos primeiros R$ 5,04 milhões para 18 prefeituras foi publicada nesta terça-feira (7), um dia após o anúncio feito pelo governador Reinaldo Azambuja.

Foram contemplados nesta publicação os municípios de Amambai, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Chapadão do Sul, Deodápolis, Fátima do Sul, Inocência, Ladário, Laguna Carapã e Miranda.

De acordo com a resolução, a aplicação dos recursos deve acontecer no período de até um ano. O governador Reinaldo Azambuja explicou que todos os municípios receberão o auxílio. A destinação de emendas para o combate ao novo coronavírus é um pedido dos próprios deputados estaduais. (Com informações do Portal MS)